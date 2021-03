Christophe Geourjon : "Le combat de coqs Région-Métropole empêche de monter dans un TER avec l'abonnement TCL"

Depuis des années, Christophe Geourjon fait la promotion d’un RER à la lyonnaise. "Le projet dont je suis à l’origine répond à un triple enjeu : environnemental, social et économique", défend l’élu centriste. Un collectif s’est monté sur rem-lyon.fr. Le projet ferait "4 lignes, dont certaines se feraient sur des voies existantes".

L’apport majeur selon Christophe Geourjon, c’est de "pouvoir monter dans un train avec son abonnement TCL". Sauf qu’aujourd’hui, ce n’est pas possible, faute d’accord entre la Région et la Métropole. "C’est un combat de coqs, Région comme Sytral veut travailler seul alors que c’est un projet partenarial. Il faut qu’ils reconnaissent qu’ils ne peuvent rien sans l’autre. Il faut mettre les logos de la Région et de la Métropole, signer une convention et demain matin ça marche", explique Christophe Geourjon.

Avec un RER à la lyonnaise, il estime que le trajet "Rillieux jusqu’au Stade de Gerland, c’est 63 minutes aujourd’hui. Avec TER-TCL, c’est 22 minutes".

