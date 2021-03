Lyon : Doucet et Bernard derrière la décision de laisser les berges du Rhône ouvertes ?

Déjà ouvertement contre le port généralisé du port du masque dans les rues de Lyon, Grégory Doucet semble avoir joué dans cette désision, alors que des concertations avec les élus ont été menées en préfecture.

La fermeture des berges du Rhône et des quais de Saône, où se côtoient de nombreux Lyonnais, était pourtant fortement pressentie. D'autant que le Premier ministre avait demandé jeudi soir aux préfets des 23 départements placés sous surveillance renforcée de "réglementer, voire interdire l'accès aux sites très fréquentés" pour éviter les rassemblements.

"Le ministre a laissé cette possibilité de fermer des secteurs. J'ai décidé de ne pas le faire car la situation épidémique dans le Rhône est maîtrisée. Elle ne serait pas justifiée aujourd'hui", a d'abord expliqué Pascal Mailhos, en marge d'un point presse.

Et le Préfet du Rhône de confier : "Cette vision n'est pas de ma seule responsabilité, elle engage aussi la responsabilité du président de la Métropole, Bruno Bernard, et du maire de Lyon". "Ces lieux sont la propriété de la Métropole et de la mairie aussi. Ils n'ont pas souhaité les fermer ces lieux […] C'est une analyse que je partage", a-t-il cependant essayé de nuancer.

Ce sera tout de même à Pascal Mailhos d'avoir le dernier mot en cas d'une hausse du taux d'incidence, aujourd'hui établi à 242 cas pour 100 000 habitants : "En fonction de l'évolution des courbes, on pourra être amené à proposer des mesures plus restrictives sur les fermetures de rues et de parcs".

F.L., avec B.B.