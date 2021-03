Top 14 : un "match très sérieux" attend le LOU face à Bayonne

Un match plus qu'abordable pour les Lyonnais face aux treizièmes du championnat. Mais malgré la dernière victoire face à Toulouse qui a "rassuré" les Rhodaniens, les hommes de Pierre Mignoni se méfient : "Bayonne est très difficile à jouer. Ils ont fait un gros exploit contre Toulon. Cette équipe ne lâche rien. Le groupe est très solidaire. Elle va être difficile à jouer, aussi bien derrière que devant. Un match très sérieux nous attend", a déclaré Vivien Devisme en conférence de presse d'avant-match. Même écho du côté de Xavier Mignot : "On n'a pas le choix, il va falloir aller là-bas pour ramener quelque chose".

Le sprint final est désormais lancé pour le LOU, qui veut absolument raccrocher aux six équipes de têtes : "On va prendre chaque match comme une finale. Il y a de la pression et de l'envie. Notre objectif est d'être dans le top 6. Ça met une pression, mais on vit pour ça. C'est là qu'on va voir si on est une grande équipe ou non". Réponse à partir de 17h.