Violences urbaines à Rillieux-la-Pape : "Rien ne nous fera reculer et nous n’accepterons aucune fausse excuse", assure Alexandre Vincendet

Dans un long texte, Alexandre Vincendet (LR) revient sur les scènes de violences qui se sont déroulées dans sa commune ce vendredi soir : "Après les importantes saisies de drogue par les forces de l’ordre cette semaine et dans un contexte particulier, au lendemain des évènements de La Duchère, notre commune a vécu 30 minutes de graves violences urbaines en début de soirée dans le secteur des Alagniers. En quelques instants, un groupe de délinquants particulièrement mobiles a dégradé du mobilier urbain et mis le feu à une douzaine de véhicules stationné", écrit-il.

L'élu, qui souligne la mobilisation de la police municipale et nationale, a également tenu à s'adresser à la trentaine de "criminels" qui ont agi ce vendredi soir : "Rien ne nous fera reculer et que nous n’accepterons aucune fausse excuse qu’eux ou ceux qui les soutiennent par opportunisme politique pourraient utiliser pour justifier leurs actes. Nous continuerons à travailler pour que notre commune se rénove et que la République regagne chaque centimètre carré de terrain", ajoute le maire.

Pour rappel, six personnes ont été interpellées, mais d'autres arrestations pourraient intervenir dans les prochaines heures. "Je veux féliciter le travail des opérateurs du Centre de Supervision Urbaine qui grâce à l’exploitation des images de nos caméras de vidéo protection ont permis l’interpellation immédiate de six délinquants. Dès ce soir, la relecture des nombreuses images a commencé et je suis confiant quant au fait que de nouvelles interpellations vont avoir lieu dans les heures à venir", conclut Alexandre Vincendet.