Villefranche-sur-Saône : le Sytral déploie le 1er bus écologique

Le syndicat mixte pilote aussi le réseau Libellule qui dessert les 18 communes de l'Agglo Villefranche Beaujolais Saône.

Et c'est sur ce territoire qu'il annonce avoir déployé le 1er bus écologique. Mis en service ce lundi, il roule au gaz naturel et est alimenté au carburant vert BioGNV avec une part de 30% d'origine renouvelable. "En n'émettant ni fumée, ni odeur, ce véhicule garantit une réduction des émissions de particules et de la pollution sonore de 50% par rapport à un véhicule thermique", se félicite le Sytral.

"Ce nouveau bus inaugure le verdissement du réseau de transports en commun de Villefranche-sur-Saône et participe à la transition énergétique de nos territoires. C'est une première étape significative avant les prochains renouvellements de matériel roulant prévus en 2022", réagit le président du Sytral, Bruno Bernard, dans un communiqué.

Ce bus circulera en alternance sur les lignes 1 et 3 du réseau Libellule.