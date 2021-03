ZFE, RSA jeune : des séances décisives lundi et mardi à la Métropole de Lyon

Cette dernière durera deux jours. Et deux dossiers d'envergure seront soumis au vote des élus.

Le Revenu Solidarité Jeunes doit ainsi voir le jour. La majorité du président écologiste Bruno Bernard va lancer cette aide destinée aux jeunes âgés de 18 à 24 ans révolus, français ou étrangers en situation régulière, résidant sur la Métropole depuis au moins six mois et sortis du système éducatif, et qui ne rentrent dans aucun dispositif déjà existant. A compter du 1er juin prochain, les jeunes sans ressource toucheront 400 euros mensuels, tandis que ceux ayant des ressources inférieures à 400 euros toucheront 300 euros par mois de la part de la Métropole qui doit débloquer une enveloppe de 10 millions d'euros pour la première année. Au moins 2000 jeunes devraient en bénéficier dans l'agglomération selon les estimations de l'exécutif.

Second sujet d'envergure et bien plus polémique : la Zone à Faibles Emissions. La Métropole de Lyon veut le renforcement de sa ZFE par l'interdiction de véhicules Crit'Air 5 dans ce périmètre dès 2022 et l'interdiction des véhicules diesels dès 2026. Reste à savoir si la ZFE sera un jour étendu à toutes les communes de la Métropole.