Lyon : moins de deux ans après les travaux, la chaussée de la rue de la Ré est encore à refaire !

Il y a presque deux ans, la rue de la République avait connu un important chantier. L’ensemble des anciens pavés de l’axe piéton du 2e arrondissement de Lyon avaient été enlevés pour laisser la place à des pierres neuves, censées durer dans le temps.

Trois mois après avoir fait pleuvoir les coups de pioche en plein centre-ville, les ouvriers s’étaient rendus compte d’une non-conformité dans la pose, entre la rue des Archers et la place du Viste, devant le McDonald’s. Les pavés avaient donc été enlevés, puis reposés, avec ce qui devaient être de meilleurs joints. Le chantier avait été prolongé durant de longues semaines, pour le plus grand malheur des commerçants et riverains.

Mais moins de deux ans après ce premier couac, les passants et responsables de la voirie dans l’agglomération ont récemment pu remarquer que l’artère a déjà perdu son aspect resplendissant. Et pour cause, une nouvelle fois, les joints choisis n’ont pas tenu ! Les pavés commençaient notamment à casser à leurs extrémités. La Métropole de Lyon explique que les travaux initiaux avaient été décalés à cause de la crise sanitaire, puis effectués en période de canicule, "ce qui a entraîné les défauts constatés".

Ce lundi, les pelleteuses et larges grillages de protection ont donc fait le retour pour lancer un énième changement du revêtement de la rue. Les ouvriers devront enlever l’ensemble des briques pour mieux les poser. Et surtout mieux les lier. Des travaux de réparation seront également menés, notamment sur la place de la République, au niveau des rues Stella et Rivière.

La Métropole de Lyon indique que l’entreprise qui jongle avec les pavés depuis deux ans prendra en charge le coût de la main d’œuvre de ce nouveau plantage. Les pierres nécessaires seront néanmoins fournies par la collectivité.

Les travaux doivent durer jusqu’à fin mai. Alors que de longues files d’attente se forment tous les samedis devant les magasins du secteur, la circulation risque donc d’être très compliquée ces prochaines semaines.

