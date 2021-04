Jets de projectiles pendant la manifestation lesbienne à Lyon : Grégory Doucet "condamne ces actes haineux"

Après les tensions hier lors de la manifestation lesbienne, la maire de Lyon Grégory Doucet a apporté son soutien aux manifestants sur les réseaux sociaux : "Le droit de vivre et de revendiquer son identité de genre et d'affirmer librement son amour quel qu'il soit doit être protégé à tout prix. Je condamne ces actes haineux visant à blesser et à intimider. Plein soutien à l’ensemble de la communauté LGBTQIA+".

Pour rappel, ce samedi, une cinquantaine d'individus d'extrême-droite ont jeté des projectiles sur les manifestants. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogènes.