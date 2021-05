Reconquête républicaine : les premiers renforts policiers promis par Darmanin sont arrivés dans la Métropole de Lyon

Engagement tenu!



Dès aujourd’hui, 25 policiers supplémentaires sont affectés dans les Quartiers de Reconquête Républicaine #QRR de notre territoire : 15 Vaulx-en-Velin et 10 à Rillieux-la-Pape. Plus de moyens, pour plus de sécurité, dans tous les territoires. pic.twitter.com/JZqUcgaEND