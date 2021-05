Le président sortant de la Région, Laurent Wauquiez, est annoncé grand favori du scrutin de cet été en Auvergne-Rhône-Alpes par les sondages successifs. Et l'ancien patron des Républicains met le paquet sur la sécurité, avec la présentation cette semaine de son programme doté d'une enveloppe de 300 millions d'euros minimum. Ce qui tranche avec les 0 euro alloués du temps de Jean-Jack Queyranne : "Sous la précédente majorité, la sécurité n'était pas considérée comme un sujet pour notre territoire", regrette Laurent Wauquiez.

"Je ne veux pas voir l'insécurité s'installer dans notre région sans réagir", promet-il, tout en reconnaissant que la sécurité n'est pas une compétence de la collectivité : "Est-ce que la Région a tous les atouts en main ? Sûrement pas. (...) Est-ce que je vais rester les bras croisés ? Sûrement pas".

Attaqué de toutes parts par ses adversaires, Laurent Wauquiez est notamment accusé d'avoir fait du mal à la formation. "Ce qui n'est pas ma priorité, ce sont les stages parking. C'est une bonne vieille habitude française pour faire semblant de dégonfler les statistiques du chômage, on finance des formations où on envoie les gens au massacre sur des domaines où il y a aucun emploi. On agite de faux rêves et à l'arrivée ils sont désabusés parce qu'il n'y a rien. J'ai supprimé ces stages et je l'assume totalement", répond l'ancien maire du Puy-en-Velay.

"Les habitants attendent une Région sérieuse, solide, qui s'occupe d'eux. Et c'est ce qu'on a montré qu'on était capable de faire, notamment pendant la période du Covid", conclut Laurent Wauquiez.

