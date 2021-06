Régionales en Auvergne-Rhône-Alpes : Laurent Wauquiez désormais à 35% dans un dernier sondage

Le président LR sortant de la Région est désormais crédité de 35% d’intentions de vote au premier tour, selon le sondage Ifop-Fiducial de ce dimanche soir, commandé par LCI et Le Figaro.

Le podium annoncé resterait inchangé, avec Andrea Kotarac (RN) et Bruno Bonnell (LREM) qui suivraient avec 22% et 13% d’intentions de vote.

C’est plutôt pour Najat Vallaud-Belkacem que les nouvelles sont rassurantes avec ce sondage. Créditée de seulement 9% mercredi dans un sondage Opinion Way pour CNEWS, la candidate socialiste fait désormais jeu égal avec sa rivale Fabienne Grébert (11% d’intentions de vote). C’est la première fois que l’ancienne ministre de l’Education nationale parvient à rattraper l’écologiste. Or, dans l’optique d’une alliance au second tour des régionales, il est clairement établie que la candidate qui arrivera devant l’autre sera en position de force pour négocier, notamment la tête de liste.

Le sondage Ifop-Fiducial de ce dimanche a également sondé les électeurs d’Auvergne-Rhône-Alpes concernant le second tour. Laurent Wauquiez l’emporterait avec 37% des voix en cas de quadrangulaire, et avec 47% des voix dans une triangulaire où Bruno Bonnell se serait effacé.

Intentions de vote au premier tour selon le sondage :

Laurent Wauquiez (LR) : 35%

Andrea Kotarac (RN) : 22%

Bruno Bonnell (LREM) : 13%

Fabienne Grébert (EELV) : 11%

Najat Vallaud-Belkacem (PS) : 11%

Cécile Cukierman (PCF) : 6%

Chantal Gomez (LO) : 1,5%

Farid Omeir (Agir pour ne plus subir) : 0,5%

Shella Gill (Union Essentielle) : 0%