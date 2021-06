Mila de nouveau la cible de menaces de mort : "Je n’ai plus qu’à me flinguer, c’est insupportable"

Quelques jours après l’annonce du renvoi du procès de 13 personnes poursuivies pour avoir cyber-harcelé Mila, le compte Instagram de la jeune Iséroise a été piraté ce lundi. "Je pensais être tranquille, mais c’est de pire en pire, je suis à nouveau attaquée de manière monstrueuse", explique-t-elle dans une interview accordée au Point.

Mila assure être de nouveau la cible de menaces de mort, notamment sur Twitter. "Des incitations au suicide, des menaces de mort, de viol, des propos orduriers… Il y a de tout. C'est carrément horrible", déplore la jeune femme âgée de 18 ans.

"Ils me poussent à bout et c'est l'impunité la plus totale", poursuit la lycéenne. "Avec ma famille, on passe notre temps à signaler à la justice les menaces que je reçois. Je n'ai plus rien, plus de vie, plus de vie sociale autrement que sur les réseaux, j'ai l'impression d'être un robot, de ne plus être un être humain mais un souffre-douleur", confie Mila qui ajoute également penser au pire. "Je me sens impuissante, seule au monde. C'est horrible, ce sentiment de solitude. Je n'ai plus qu'à me flinguer, ce n'est plus supportable".