LOU Rugby : une pelouse synthétique pour le mythique stade de Gerland

Le LOU Rugby a annoncé ce mardi midi le passage à une pelouse synthétique pour le Matmut Stadium, après "de longs mois de réflexion, d'étude, et de rencontres avec des spécialistes". Les travaux débuteront le 9 juillet prochain, pour se terminer le 20 août.

Le club parle avant tout d'un choix sportif, permettant de "garantir la bonne pratique du rugby de haut niveau" : "Les joueurs sont aujourd'hui prêts physiquement et surtout mentalement à travailler au quotidien sur cette surface. Après une bonne préparation et des réglages simples pour éviter les blessures, les joueurs pourront bénéficier au maximum des avantages de cette surface qui offre du confort et qui répond aux exigences d'un rugby de vitesse".

L'aspect économique a également été évoqué. Le passage au synthétique entrainera moins de besoins en eau, l'arrêt de l'utilisation d'engrais, et un coût d'entretien moins lourd : "Financièrement, son coût annuel sera environ quatre fois moins élevé que pour une pelouse naturelle ou hybride", précise le LOU Rugby. Cette surface permettra aussi d'accueillir beaucoup plus d'événements en parallèle des matchs du LOU Rugby, et ce jusqu'à la veille d'une rencontre à domicile.

"C'est un changement d'ère pour ce stade mythique qui aura connu une aire de jeu traditionnelle pendant près d'un siècle", indique le club, qui organise une série d'événements du 12 juin au 9 juillet pour permettre aux Lyonnais "de venir fouler la pelouse mythique" du stade de Gerland, "pour la première fois pour la plupart… et pour la dernière".

En point d'orgue, l'Afterwork des Lyonnais, organisé le 1e juillet prochain, lors duquel un millier de personnes pourront participer "à un événement mémorable sur la pelouse du stade sous le signe du rassemblement et de la convivialité", ou encore une Garden Party, le 2 juillet, réservée aux partenaires et aux abonnés.