Alexandre Vincendet : "Avec Laurent Wauquiez, on peut compter sur un partenaire extrêmement solide"

Ce dimanche aura lieu le premier tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez est le favori des sondages. Et Alexandre Vincendet s'en réjouit : "De 2014 à 2015, sur les deux premières années de mon mandat de maire de Rillieux-la-Pape, c'était Jean-Jack Queyranne qui était président de la Région. Et la Région était aux abonnés absents. Sur aucun dossier, la Région était présente aux côtés des territoires. Quand Laurent Wauquiez est devenu président, bizarrement, quand on a besoin de quelque chose, on peut compter sur un partenaire extrêmement solide".

S'il reconnaît que la sécurité n'est pas une compétence de la Région, malgré la campagne très axée sur le sujet de Laurent Wauquiez, Alexandre Vincendet estime qu'il faut agir : "La Région, avec la majorité actuelle, a décidé d'aller au-delà de ses compétences de base. Et d'être au côté des territoires pour que nous puissions investir pour la sécurité de nos concitoyens".

En tant que patron de la fédé LR du Rhône, Alexandre Vincendet va rapidement devoir se plonger dans les scrutins de la présidentielle et des législatives 2022. Il réagit notamment à la proposition du sénateur Etienne Blanc d'inviter Eric Zemmour à une primaire de la droite : "Je pense que c'est une erreur car Eric Zemmour, à partir du moment où il a un certain nombre de propos, ne peut pas faire partie du débat de la droite républicaine", bloque le maire rillard.

