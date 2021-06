Régionales : "Le début d'une nouvelle espérance", selon Laurent Wauquiez en tête au premier tour

Depuis le Selcius, le candidat sortant LR a parlé d'un "choix net". Malgré une nette avance dans les estimations, il est resté mesuré.

"Avec notre équipe, nous avons proposé aux habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes un projet clair, des valeurs fortes, et une priorité assumée : notre sécurité. Ce soir, votre choix est net. Ce choix est une marque de confiance pour une équipe qui a eu à cœur de tenir ses engagements pendant la crise, avec les masques, les tests, les centres de vaccination. Une Région bien gérée, sans augmentation d'impôts ni de dettes. Une Région avec la même attention pour les petites communes et les grandes métropoles. Une Région avec la préférence régionale pour nos entreprises et nos agriculteurs.

Ce choix net est celui d'agir fermement contre l'insécurité, comme nous l'avons fait depuis cinq ans et comme nous le ferons demain pour agir face à la dégradation actuelle, notamment en supprimant l'accès aux aides de la Région pour les délinquants ou en déployant la reconnaissance faciale contre les criminels.Ce choix net, c'est le début d'une nouvelle espérance après la terrible crise que nous avons traversée, avec l'espoir de pouvoir relocaliser l'industrie et les emplois dans notre région, avec la volonté d'oeuvre pour une santé plus accessible sur tous nos territoires, et enfin avec la conviction que l'on peut améliorer la qualité de l'air avec des projets comme le Lyon-Turin, qui devraient fédérer tous ceux qui veulent défendre l'environnement. Vous pouvez compter sur moi", a déclaré Laurent Wauquiez.

Et d'ajouter : "Je crois à la nécéssité d'avoir de la constance dans ses convictions et de s'y tenir. Je suis né dans notre région, mes enfants y sont nés. J'aime notre région parce que j'aime son énergie et sa beauté. parce que je suis convaincue qu'elle peut être notre socle. Parce que je suis convaincu que l'on peut porter notre région autour de belles valeurs : le travail plutôt que l'assistanat, la promotion du mérite plutôt que le nivellement vers le bas. l'importance de la fermeté plutôt que le laxisme, la défense de notre mode de vie plutôt que le communautarimse. Des valeurs qui peuvent se résumer en deux mots tout simplement : le bon sens".

Enfin, le candidat républicain a tenu à s'adresses aux abstentionnistes : "Je veux m'adresse aussi à tous ceux qui n'ont pas voté, parce que notre Région a besoin de vous. Dimanche prochain, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que ce soutien soit le plus large possible. Parce que plus ce soutien sera large, plus notre Région sera solide, pour tourner ensemble la page de cette crise et ouvrir une nouvelle espérance", a-t-il conclu avant de se retirer.