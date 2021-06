Régionales : Fabienne Grébert (EELV) appelle à faire l'union de la gauche

Deuxième du premier tour des régionales, loin derrière Laurent Wauquiez, Fabienne Grébert croit en ses chances pour le deuxième tour dimanche prochain : "Nous allons faire l'union", a assuré la candidate écologiste, conformément au vœu du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, formulé un peu plus tôt ce dimanche soir.

"Nous allons nous rassembler parce que nous allons mobiliser largement tous les abstentionnistes, tous ceux que nous pouvons mobiliser pour faire face à une société de la peur, de l'insécurité, du repli sur soi, de la défiance généralisée", a expliqué Fabienne Grébert.

"Nous ce que nous avons à proposer, c'est une région qui embrasse avec fierté et détermination le défi climatique et qui est capable d'y répondre, capable de proposer une offre différente, une transformation de cette région avec l'ensemble des acteurs, les entreprises, les élus locaux, les acteurs associatifs, et les citoyens dont nous avons tant besoin", a affirmé, depuis la Préfecture, la candidate EELV, qui a vite retrouvé Najat Vallaud-Belkacem.

Et cette dernière d'insister : "L'absention est la gagnante de cette soirée, mais le grand perdant, c'est la démocratie" : "Elle a été mise à mal tout au long de cette éléction car on a confisqué les vrais débats sur les comépences de la Région. Ce sont toutes celles qui préparent l'avenir : 'aménagement du territoire, les transports, l'environnement, l'économie la culture. Nous devons les rappeler, les traiter et proposer un projet important là-dessus", a-t-elle assuré.

A noter qu'une conférence de presse en présence de Fabienne Grébert et de Najat Vallaud-Belkcacem est prévue ce lundi après-midi à Lyon.