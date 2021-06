Régionales : Fabienne Grébert en tête à Villeurbanne

Contrairement à la tendance régionale qui donne Laurent Wauquiez en tête du premier tour, c'est Fabienne Grébert qui a recueilli le plus de suffrages à Villeurbanne. La candidate EELV obtient 24,20% des voix, devant le candidat LR (21,9%). Sur ses terres, Najat Vallaud-Belkacem arrive troisième, avec 18,56%, devant Bruno Bonnell (12,92%). Le RN d'Andréa Kotarac obtient 10,91%.

Dans un communiqué, le maire PS de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, appelle "les Villeurbannaises et les Villeurbannais à se mobiliser et à choisir un programme audacieux pour l’avenir de leur Région autour de l’emploi, la formation, la transition écologique, la culture et l’éducation" : "l’ensemble des listes de la gauche et des écologistes doivent pouvoir se rassembler derrière Fabienne Grébert pour le second tour. Quand les forces de gauche et de l’écologie sont unies, elles ont déjà fait la preuve de leur capacité à proposer des solutions pour changer le quotidien des habitants".