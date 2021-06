Régionales : sur les terres de Fabienne Grébert en Haute-Savoie, Laurent Wauquiez décolle (officiel)

Fabienne Grébert (EELV) a beau voter à Annecy et se présenter en Haute-Savoie, elle n’a pas fait le poids ce dimanche au premier tour des régionales. Ses 18,32% des voix font pâle figure face aux 44,07% obtenus par Laurent Wauquiez (LR).

Un score fleuve qui place le président sortant d’Auvergne-Rhône-Alpes dans de bonnes conditions. Car suivent Andrea Kotarac (RN) et ses 12,74% et Bruno Bonnell (LREM) et ses 10,87%.

Najat Vallaud-Belkacem (PS) arrive sous la barre des 10% avec 8,59%, tout comme Cécile Cukierman (PCF) et ses 3,38%, Chantal Gomez (LO) et ses 1,18%, Shella Gill (Union essentielle) et ses 0,57% et Farid Omeir (UMDF) et ses 0,28%.

L’abstention en Haute-Savoie a été de 71,30%.