Régionales 2021 : Laurent Wauquiez en tête, mais sans le sourire

Pourtant, malgré ses 43,79%, le président sortant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes a eu du mal à décrocher un sourire ce dimanche soir.

Dès 20 heures, les premières estimations étaient déjà plus que favorables pour Laurent Wauquiez. Vingt minutes plus tard, il est arrivé morose devant les journalistes au Selcius, discours écrit en main. Aucun militant n'était présent dans le restaurant de la Confluence.

Une prise de parole de cinq minutes, ni plus, ni moins, avec un passage bien évidemment sur la sécurité, grand sujet de sa campagne. Point. Laurent Wauquiez ne s'est pas prêté au jeu des "micros-tendus", ne s'est pas rendu en Préfecture. Il est directement reparti chez lui, laissant ses lieutenants Jérémie Bréaud et Renaud Pfeffer faire un saut éclair dans les salons préfectoraux.

Malgré le rassemblement de la gauche pour le second tour, le républicain est bien évidemment le grand favori pour s'imposer dimanche prochain. Mais finalement, n'avait-il pas autre chose en tête ce dimanche ? La prochaine présidentielle peut-être.

Déjà officiellement candidat pour 2022, Xavier Bertrand, ancien républicain, a également réalisé un bon score dans les Hauts-de-France avec 41,39%. Un duel à distance dans cette répétition générale avant 2022. On ne sait pas encore si Laurent Wauquiez aura des ambitions nationales. Mais la droite manque de leader, garde un socle électoral solide -on l'a vu ce dimanche, et ce malgré l'abstention-, et partir divisé serait se tirer une balle dans le pied. Xavier Bertrand ayant réussi à rester toujours en vie, le champ n'est pas libre pour l'ancien président des Républicains.

Nul doute que Laurent Wauquiez aura plus le sourire la semaine prochaine s'il venait à remporter ces élections avant de repartir pour un mandat de six ans, ou moins…