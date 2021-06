Le second tour en Haute-Loire ne fut qu’une formalité pour Laurent Wauquiez. Sa tête de liste Caroline Di Vincenzo a remporté 72,74% des voix, loin devant les autres candidats. Renaud Daumas (liste Grébert) et Thierry Pérez (liste Kotarac) n’ont fait que 21,11% et 6,15% des voix.

C’est donc une grande partie de la liste du président réélu qui va rejoindre le conseil régional.