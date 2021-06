Transparence de la vie publique : l'impressionnant patrimoine du président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard

Comme attendu, on découvre que le président de la Métropole de Lyon est plutôt bien loti selon cette déclaration qu'il a lui-même remplie. Quand le maire de Lyon Grégory Doucet annonçait toucher 38 639 euros net en 2019, Bruno Bernard dit avoir perçu 147 619 euros en 2019, grâce à son poste de gérant d'une société spécialisée dans le désamiantage dont il détient 100% des parts du capital. En 2019, il avait aussi touché 100 000 euros de dividendes bruts. En 2018, il récoltait déjà 147 619 euros, alors qu'en 2015, 2016 et 2017, l'écologiste émargeait à 97 000 euros net par an.

Bruno Bernard a aussi été le gérant de trois SCI, qui ne lui ont rien rapporté depuis 2015, et dont il a cédé la gérance lors de son élection, tout en gardant des parts.

On le sait peu dépensier et pas du genre à flamber, l'élu villeurbannais qui se décrit comme "rentier" a évidemment placé son argent en achetant des parts dans de nombreuses sociétés. Il a ainsi 10% du capital d'IDF Environnement, ce qui lui a rapporté 29 320 euros de dividendes brut en 2019. Bruno Bernard a aussi 45% du capital de la SARL Cave des Grattes-Ciel, 17% de la SARL SCOP le Bieristan, 38% dans la SARL Pizzeria Tonkin, 25% de la SAS Pimousse, 49% de la SARL SCOP La Machine... Et une nouvelle SCI qui lui a rapporté 36 000 euros brut de dividendes en 2019.

Le président de la Métropole de Lyon précise également avoir été bénévole dans ses fonctions passées de membre de la direction nationale d'EELV et secrétaire régional d'EELV Rhône-Alpes.