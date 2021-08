Près de Lyon : un évadé de prison part en course poursuite avec la police

Des policiers en patrouille à Villeurbanne ont repéré aux alentours d’une heure du matin un véhicule suspect rue de Verdun. Cette voiture avait été volée lors d’un vol par effraction survenu la veille à Ternay, dans le Rhône.

Les fonctionnaires ont donc demandé au conducteur de s’arrêter pour le contrôler, mais ce dernier a refusé. Il s’est ensuite engagé sur l’autoroute en direction du sud puis a brusquement emprunté la sortie de Vaulx-en-Velin, tout en étant poursuivi par les forces de l’ordre. Inutile de préciser qu’il a violé au passage plusieurs règles du code de la route.

Un peu plus tard, un équipage de police arrivé en renfort a repéré le fugitif rue Pierre-Brossolette à Meyzieu. A la vue des agents, il a abandonné son véhicule et a pris la fuite à pied. Les forces de l’ordre ont mis un terme à la course poursuite en rattrapant et en interpellant l’individu.

Evadé de prison en Île de France

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Au moment de se soumettre au contrôle de police, le suspect, âgé de 21 ans, a emprunté l’identité de son frère. Il essayait en fait de dissimuler son évasion du centre pénitentiaire de Réau en région parisienne. En effet, il n’avait pas réintégré sa cellule le 9 août dernier à la fin de sa permission.

L’homme avait un très lourd casier judiciaire. En plus de ça, les enquêteurs ont retrouvé à bord de la voiture une réplique de Kalachnikov et le trousseau de clés de l’appartement qu’il avait cambriolé.

Présenté au parquet ce mardi, il a été placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement en comparution immédiate.