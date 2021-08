Lyon : quelle météo pour la dernière semaine d’août ?

Pour certains, c’est la reprise du travail. Pour d’autres, c’est encore l’occasion de profiter d’un peu de repos.

Dans le ciel lyonnais, on peut s’attendre à une abondance de soleil. Lundi et mardi, de fortes rafales de vent vont toutefois apporter leur lot de nuages. Mais dès mercredi, ce sera 100% éclaircies.

Côté températures, le vent du début de semaine va faire diminuer légèrement le mercure. De 29°C ce dimanche après-midi, on passera progressivement à des maximales de 24°C le samedi.

Le matin aussi, il fera plutôt frais, avec 13°C et 14°C les vendredi et samedi prochains.