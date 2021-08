TCL : un nouveau dispositif d'accueil pour la rentrée universitaire

A partir de ce mercredi, et jusqu'au 27 septembre, une trentaine de stands TCL seront déployés dans les universités et grandes écoles lyonnaises.

Cette année, les étudiants n'auront pas besoin de se déplacer en agence pour créer ou renouveler leur abonnement. Ils pourront directement se rendre au stand mis en place sur leur campus où des agents TCL seront présents pour les aider.

Le but est d'améliorer l'accompagnement des étudiants et de faciliter leurs démarches administratives. Cela leur permettra d'éviter les longues files d'attente devants les points de vente TCL, et de leur faire gagner du temps en cette période de rentrée toujours agitée.

Parmi les autres nouveautés à destination des étudiants, le Sytral a décidé de baisser le prix des abonnements 18-25 ans et étudiants 26-27 ans. Le tarif mensuel passe de 32,5 euros à 25 euros. Si l'étudiant est boursier, il pourra bénéficier de l'abonnement solidaire réduit à 10 euros par mois.