Le trafic de drogue se faisait dans un appartement vide : trois personnes interpellées près de Lyon

Les policiers sont intervenus dans un appartement vacant de la rue Vladimir Komarov et ont interpellé un suspect. Sur place, les forces de l'ordre ont saisi plus d'un kilo de cannabis et 12 grammes de cocaïne ainsi que tout le matériel nécessaire au conditionnement de la drogue. L'enquête a ensuite permis d'identifier deux mineurs, soupçonnés de revendre la marchandise.

Le principal suspect a été écroué et sera jugé le 14 septembre prochain. Ses deux complices présumés ont, eux, fait l'objet de convocations de justice.