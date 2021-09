Philippe Cochet : "Le président de la Métropole de Lyon commence à comprendre qu'il ne pourra rien faire sans les maires"

Lundi, lors de l'ouverture du conseil métropolitain, Bruno Bernard a tendu la main aux 46 maires frondeurs, qui évoquaient la possibilité d'un Métropolexit. Le président écologiste a promis davantage d'échanges à l'avenir.

"C'est une vraie victoire, rendue possible grâce à la mobilisation des élus et d'une partie de la population, se félicite Philippe Cochet. Ca veut dire que le président de la Métropole commence à comprendre qu'il ne pourra rien faire sans les maires. Nous sommes dépendants de la Métropole, mais la Métropole est dépendante des maires".

Pour le maire LR de Caluire, "les communes sont contributrices du budget de la Métropole. Il est normal qu'à un moment ou un autre, la Métropole investisse sur l'ensemble des territoires".

Leur prochain objectif est de rediscuter la PPI. Pourtant, les écologistes ont la majorité et devraient pouvoir appliquer leur feuille de route comme ils l'entendent : "Personne ne conteste la légitimité des écologistes, répond l'ancien député du Rhône. Mais nous avons une double légitimité puisque nous avons été élus à la Métropole et en tant que maires".

Philippe Cochet a également évoqué les éventuels futurs métros de l'agglomération, avec une préférence pour le prolongement du B sur sa commune et sur Rillieux. "Le rôle du président de la Métropole, c'est d'aller chercher de l'argent. On voit que Marseille a reçu plus d'1,5 milliard d'euros. Si Bruno Bernard allait plaider ce que représente le 2e territoire national et obtenir 4 ou 5 milliards d'euros, ça changerait les choses (...) pour la mise en place d'un plan métros à l'échelle de la Métropole".

