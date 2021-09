La Métropole de Lyon accueillera le Congrès HLM en 2022

L'annonce a été faite à l'occasion de l'édition 2021 du congrès HLM de l'Union Sociale de l'Habitat, qui se déroulait cette semaine à Bordeaux.

Dans un communiqué, Bruno Bernard, le président de la Métropole estime que cet événement "sera une formidable opportunité pour faire avancer dans le débat public la question de l’accession à un logement digne et abordable".

De son côté, Renaud Payre, le vice-président en charge de l'Habitat et du logement social voit en cette décision "la reconnaissance de la dynamique que nous avons lancée pour notre territoire" : "Avec ses 14 sites en rénovation urbaine, le développement d’une politique ambitieuse en faveur du logement social et abordable, avec un objectif de produire 5000 logements sociaux et 1000 logements abordables par an d’ici 2026, et notre volonté de privilégier les réhabilitations aux démolition-reconstructions, la Métropole de Lyon porte d’ores et déjà fortement ces questions".