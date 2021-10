Le problème avec la Présidence d’Interpol à Lyon

L’inspiration de l’existence de cette institution vient d’ailleurs en partie d’un Lyonnais, le professeur Edmond Locard, également véritable inventeur de la police scientifique.

Interpol est une structure qui vise à combattre la grande criminalité et le terrorisme dans le monde. Une belle mission que ses agents opèrent avec motivation et talent.

Mais le fait est, qu’une nouvelle fois, cette puissante institution intergouvernementale (et non pas internationale mais je laisse les amateurs de Droit public et de Sciences Politiques aller chercher la différence !) suscite la polémique au sujet de sa présidence. Le chinois Meng Hongwei, son ancien Président, désormais emprisonné pour corruption dans son pays, était par exemple l'un des acteurs de la répression du mouvement étudiant de Tian’Anmen.

Demain, c’est le sujet de la polémique dont je veux parler ce jour, c’est peut-être Monsieur Ahmed Naser Al-Raisi, général dans l’armée des Emirats-Arabes-Unis, qui pourrait être aux commandes de l’institution située à la Cité Internationale de Lyon. Certes, les Emirats-Arabes-Unis ne sont pas le pire endroit pour ce qui concerne les Droits de l’Homme sur la péninsule arabe. Mais tout est relatif.

Derrière les insragrameurs et instagrameuses venues y trouver refuge afin de monnayer leur influence auprès des marques sans payer de taxes, il existe une répression des acteurs des Droits de l’Homme et des accusation de torture de la part d’ONGs.

L’activiste Ahmed Mansour y est emprisonné pour critiques du régime, le chercheur Matthew Hedges y a été arrêté pour tentative d’espionnage sans aucun fondement. Et on peut même, comme Monsieur Issa Ahmad, se retrouver avec des ennuis policiers parce qu’on a soutenu l’équipe de foot du (fort peu démocratique) Qatar en lieu et place de celle de son pays.

Certes le pouvoir réel chez Interpol est d’abord celui du Secrétaire Général plutôt que celui du Président. Certes l’élection du Président n’est pas faite. Certes il faut aussi voir que derrière la polémique sur les Droits Humains se jouent des jeux d’influence : le Qatar et les Emirats Arabes Unis ne sont pas les derniers à se savonner la planche en matière d’influence internationale. Certes il y a aussi un jeu politique quand un proche du député désormais Génération Ecologie, Hubert Julien-Laferrière, exprime la volonté de bousculer le Maire de Lyon EELV Grégory Doucet sur ce dossier.

Mais reste, c’est le plus important, reste aussi un malaise profond à laisser présider Interpol par un homme dont les services sont régulièrement accusés de violer les Droits Humains...

Romain Blachier