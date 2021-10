Aide de l'état pour les transports en commun à Lyon : Thomas Rudigoz "regrette" que le téléphérique fasse partie des dossiers retenus

"En allouant à la Métropole plus de 80 millions d'euros, l'État est au rendez-vous d’une écologie solidaire et pragmatique", se félicite tout de même le député du Rhône.

Mais ce dernier regrette le choix du gouvernement de retenir le projet controversé de téléphérique entre Lyon et Francheville "alors même qu’il est l'objet d'une vive opposition des élus, forces vives et populations des territoires concernés".

"Évidemment, cette annonce ne saurait préjuger de la réalisation finale du téléphérique, qui dépendra du résultat souverain du débat public, comme s’y est engagé l’exécutif de la Métropole", indique l'élu LREM qui soutient, lui, le projet de ligne de métro E pour desservir l'Ouest lyonnais.



"Je note qu’alors que Bruno Bernard, président de la Métropole et du SYTRAL, affirmait récemment que son avis avait évolué sur le métro E, il a néanmoins omis de déposer un dossier de candidature pour ce projet. En conséquence, c’est une enveloppe de 200 millions d'euros qui échappe à notre territoire pour la réalisation du seul projet d’envergure à même de répondre aux enjeux de mobilité et d’écologie de l'Ouest lyonnais. Se passer d’un tel soutien financier de l’État, à l’heure où les dépenses locales sont limitées, c’est incompréhensible et regrettable", conclut Thomas Rudigoz.