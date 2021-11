Sauvetage d’Interpol à Lyon : la Région "prête à participer"

Ce mardi, le ministère de l'Intérieur avait envoyé un courrier d’alerte aux représentants de la Métropole de Lyon, de la Ville et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Gérald Darmanin demandait aux collectivités de mettre la main à la poche pour "éviter un départ inéluctable" du siège mondial d'Interpol à Lyon. Une enveloppe de 40 millions d'euros minimum est avancée pour agrandir les locaux du quartier de la Cité Internationale.

Laurent Wauquiez a réagi dans la journée, évoquant "une véritable chance pour le territoire" de cette base de la police mondiale qui "participe aujourd’hui au rayonnement international de la ville de Lyon, et par conséquent de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En outre, ce sont plus largement les intérêts français qu’il s’agit de défendre puisque d’autres Etats se proposent déjà d’accueillir Interpol".

Pour continuer à accueillir les centaines d’employés d’Interpol et les milliers d’experts qui viennent chaque année dans la capitale des Gaules, le patron de la Région se dit "prêt à participer aux côtés de l’Etat et des autres collectivités, à l’effort collectif". Laurent Wauquiez précise néanmoins que les fonds seront débloqués "dans les mêmes proportions que la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon". Reste à savoir si les collectivités gérées par les écologistes sont, aussi, prêtes à sortir le chéquier.