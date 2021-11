Sandrine Runel : "La Ville de Lyon a l'ambition qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue d'ici la fin de l'année"

Cette semaine, le Progrès mettait en lumière des dispositifs anti-SDF dans le 3e arrondissement de Lyon. "Ce n'est pas un dispositif de la Ville de Lyon mais d'une entreprise privée, se défend Sandrine Runel. Il a été validé de manière technique par le service urbanisme". L'adjointe aux Solidarités ne compte pas en rester là : "Ca me gêne complètement. On va changer les procédures pour que le service urbanisme puisse nous alerter".

Avec le froid déjà bien présent, la mairie doit gérer la trentaine de personnes, parents et enfants, qui vivent et dorment dans les rues lyonnaises. Deux écoles sont également occupées dans les 7e et 8e.

"Depuis octobre, 4 familles ont été relogées dans des biens appartenant à la Ville de Lyon. (...) On met du patrimoine de la mairie à disposition, ce qui n'a jamais été fait précedemment", se félicite Sandrine Runel.

Que ce soit sur les SDF ou les mineurs isolés, l'élue socialiste estime que "la Ville de Lyon en fait beaucoup". Et aurait ainsi "l'ambition d'ici la fin de l'année qu'il n'y ait plus d'enfants à la rue".

