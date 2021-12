Une stèle en hommage à Nelson Mandela érigée à Vaulx-en-Velin

Hélène Geoffroy avait convié pour l’occasion les élèves de l’école Makarenko, ainsi que des associations, des membres consulaires et une chorale de chants traditionnels sud-africains.

L’ancienne secrétaire d’Etat à la Ville s’est félicité de faire lier sa ville à ce "symbole de l'Egalité et de la Fraternité entre les peuples".

L’histoire de cette stèle installée dans le parc François-Mitterrand et réalisée par le peintre et sculpteur Richard Brouard remonte à 2019. Lors du conseil municipal vaudais du mois d’avril, les élus avaient acté la commande de cette oeuvre en hommage à l’ancien président sud-africain, prix Nobel de la Paix en 1993 et qui a lutté contre l’Apartheid et la ségrégation. Le tout pour la somme de 42 800 euros TTC.