Lyon : les quatre lignes de métro ouvertes toute la nuit du Nouvel-an

Alors pour les aider, le SYTRAL a annoncé le déploiement d’un dispositif exceptionnel. Ainsi, les quatre lignes du métro lyonnais resteront en service toute la nuit.

"Afin de faciliter les déplacements et pour inciter le plus grand nombre à emprunter les transports en commun pour les festivités du jour de l’an, les 4 lignes de métro et le funiculaire Saint-Just circuleront toute la nuit du 31 décembre au 1er janvier", précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL, qui deviendra l’AOMTL au 1er janvier.

De plus, les quatre parcs relais de Gare de Vaise 1, Vaulx-en-Velin La Soie, Oullins La Saulaie et Mermoz-Pinel resteront eux aussi ouverts toute la nuit. Enfin, les trois bus de nuit PL1, PL2 et PL3 prendront leur service habituel entre 1h et 4h du matin.

L’objectif de cette opération nocturne est donc d’éviter aux fêtards, souvent alcooliser, de prendre leur voiture. Pour que la sécurité soit pleine, le SYTRAL a prévu de mobiliser 150 agents TCL afin de "renforcer la présence humaine sur le réseau".