Présidentielle 2022 : Mila recadre Eric Zemmour et Valeurs Actuelles

Les récentes prises de position de Mila, lyonnaise de l’année selon les lecteurs de LyonMag, en sont la preuve.

Ce mercredi, la jeune femme, qui a réussi à faire condamner nombre de ses cybers harceleurs, a posté un tweet où elle révèle de nouvelles menaces de mort à son encontre, assortie de propos ouvertement racistes.

« Toujours vivante parce que tu te caches bien sale grosse pute de Française de mes couilles ton Pays est aux arabes, vive l’Algerie la France est aux Algériens et c’est plus un secret on vous a sodomisé sale pute »

« On va t’égorger, toi et tous les gens de ton Pays ». pic.twitter.com/MEbwlALYAj — Mila (@magicalorrs) December 29, 2021

"On va t’égorger, toi et tous les gens de ton pays", "la France est aux Algériens, on vous a sodomisé sale pute" ou encore "vous faites des femmes arabes des putes à blanc" : face à ces paroles d’une extrême violence, Mila a déclaré - maladroitement reconnaitra-t-elle plus tard : "Je n’aime pas Éric Zemmour, et l’encourager va à l'encontre de mes valeurs. Mais je suis tellement terrorisée dans mon propre Pays, que je me dis qu’on n’a plus d’autre choix que de passer au moins un temps par cette radicalisation bien qu’elle me déplaise. Pour rester en vie".

De quoi émoustiller les supporters d’Eric Zemmour qui ont donc tenté de la "récupérer" pour en faire un symbole à l’aune de la présidentielle. Le magazine conservateur Valeurs Actuelles en a même fait un article titré "pour Mila, ‘on n’a plus d’autre choix’ que de voter Zemmour".

🔴Présidentielle 2022 : pour Mila, “on n’a plus d’autre choix” que de voter Zemmour ⤵https://t.co/C5jdL3b0fB — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) December 29, 2021

Peu de temps après, le candidat à la présidentielle en personne a pris la parole en relayant le tweet de Mila. "Mila, ceux qui veulent vous intimider pour ce message ont un point commun : ils acceptent l’islamisation de la France, tout en pleurant hypocritement sur votre sort. Nos désaccords ne sont rien au regard de la volonté qui nous unit : vivre libres dans une France en paix", a déclaré Eric Zemmour.

Mila, ceux qui veulent vous intimider pour ce message ont un point commun : ils acceptent l’islamisation de la France, tout en pleurant hypocritement sur votre sort. Nos désaccords ne sont rien au regard de la volonté qui nous unit : vivre libres dans une France en paix. https://t.co/0twcj0MbCK — Eric Zemmour (@ZemmourEric) December 29, 2021

C’en était trop pour la jeune femme qui combat aussi bien les dérives sectaires et islamistes d’une frange de la population et l’extrême droite. "Je veux que les choses soient claires en particulier pour Valeurs Actuelles qui travestit ce que j’ai dit. Comme je l’ai si bien dit, je n’aime pas Eric Zemmour, pas du tout (…) je n’aime pas son fascisme son mépris et sa fermeture d’esprit", a-t-elle commencé dans un communiqué.

Et de poursuivre : "Ce que j’ai voulu dire (maladroitement je le reconnais), c’est qu’il faut, je crois, des mesures radicales pour mettre un terme à la violence qui se déchaine. Mais en aucun cas et jamais, je ne soutiendrais Eric Zemmour ni personne qui se rapproche de l’extrême-droite (…) je sais pertinemment que ce serait du suicide de voter pour cet homme, car je suis le genre de personne qu’il souhaite anéantir".

Mon communiqué, que les choses soient claires.



Bonne soirée ! pic.twitter.com/NsE5dNkFnV — Mila (@magicalorrs) December 29, 2021

Par ces mots, Mila a mis les choses au clair. Pourtant, de nombreux internautes qui soutiennent Eric Zemmour, qui, il y a deux jours, portaient la jeune femme en symbole de leur cause, se sont mis à leur tour à la harceler.

Qu’il est dur de combattre les extrêmes dans une France où la nuance disparaît peu à peu… Et ce combat, il est encore plus dûr pour une jeune adulte qui a juste peur pour sa vie.

