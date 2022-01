LOU-Racing 92 : le choc de dimanche se jouera finalement à 21h05

Initialement programmée ce dimanche à 18h au Matmut Stadium de Gerland, la rencontre LOU-Racing 92 a été décalée à 21h05 le même jour.

La Ligue nationale de Rugby a offert ce créneau aux deux équipes après l’annulation du match Montpellier-Toulon pour cause de Covid-19 détecté dans les rangs varois.

On pourrait croire que l’horaire plus tardif arrange les affaires du LOU Rugby, avec une belle exposition médiatique due à la retransmission sur Canal +. Il n’en est rien. Dans un communiqué, le club lyonnais évoque une "contrainte" qui "bouleverse l'organisation de milliers de personnes au stade, la routine des deux équipes et la coordination de l'ensemble de nos services".

Le public devrait donc être moins familial que prévu...