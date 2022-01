Bruno Bernard en Une du magazine de la Métropole de Lyon : "Ave Imperator" se moque l'opposition

Depuis sa création en 2002, jamais le journal métropolitain n'avait affiché en Une le président de la collectivité. Ni Gérard Collomb, ni David Kimelfeld n'avaient osé se mettre ainsi en avant... Jusqu'à ce que Bruno Bernard franchisse le pas ce mois-ci dans Met', à l'occasion d'un "grand entretien" titré "Nous devons agir vite".

Ce lundi matin, en ouverture du conseil métropolitain, l'opposition a notamment choisi de taquiner le président écologiste de la collectivité à ce sujet. Louis Pelaez estimait dans sa prise de parole que Bruno Bernard pouvait marcher dans la rue "sans être reconnu et interpellé par la population". "Je pense que vous en avez parfaitement conscience. Et c'est probablement pour cela que vous êtes en pleine page de la couverture du magazine de la Métropole. S'il est usuel que le président communique dans ce magazine, le voir apparaître en grand format dans toutes les boîtes aux lettres de la Métropole et sur l'espace public, c'est tout simplement du jamais vu !", poursuit le président du groupe Inventer la Métropole de demain.

Qui conclut en se moquant avec un "Ave Imperator Bruno Bernard ecologist te salutant". Et sans oublier de rappeler le coût du Met', avec des dépenses "catalogues et imprimés" augmentant de 1,8 à 4,2 millions d'euros. D'où l'inquiétude de Louis Pelaez de voter le financement d'une "communication politique et le petit livre vert de l'écologisme politique".