Lyon : les juges n’avaient pas le dossier de l’affaire Mila, le jugement de l'un de ses harceleurs reporté

Soupçonné d’avoir harcelé en ligne et menacé Mila en octobre 2020, il allait faire l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, voire d’un jugement en comparution immédiate s’il refusait sa peine.

Mais Mila n’a pas obtenu gain de cause. La raison ? Les magistrats se sont rendus compte le jour de l’audience qu’ils n’avaient pas toutes les pièces nécessaires, et notamment le dossier de l’affaire Mila, pour juger le prévenu qui avait écrit à l’attention de la jeune femme vouloir "mettre le feu à (son) vagin" et "violer (sa) mère".

"Bravo les gars, on a des champions ! Le jugement est donc reporté. C’est honteux", a ironiquement réagi Mila, dépitée, sur les réseaux sociaux.