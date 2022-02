Peut-on encore manger dehors le lundi à Lyon ?

Certes il faut bien que les établissements se reposent, certes la crise du COVID, le désengagement de nombreux salariés de l’exigeant secteur de la restauration ne rend pas la vie facile aux patrons d’établissements.

Évidemment, oui le lundi, il y a quelques courageux qui ouvrent, à commencer par un certain nombre de restaurants asiatiques. Ainsi qu’une poignée de tables par-ci par-là, par exemple à Gerland, ou encore en Presqu’ile, où il vous faudra parfois dépenser l’équivalent du PIB de la Gambie pour vous sustenter.

Mais la réalité est là : chercher, pour une raison personnelle ou pro, pour manger avec votre compagne, votre rendez-vous de boulot, votre PQR à sortir vous sustenter dans quelque estanco lyonnais un lundi soir et vous trouverez porte close.

On est fermé messieurs, dames !

Certes son voisin tacos français, inventé à Lyon, est ouvert. Certes on peut se contenter d’un hamburger, qu’il soit de brasserie ou du fond d’un fast food halal. Ou d’un kebab quelconque. Qui fait aussi du tacos français, des hamburgers.

Quand un restau plus classique avec une entrée, un plat et, pour les plus gourmands, un dessert, est ouvert, c’est une rareté aussi précieuse qu’un jour sans nouveau candidat de gauche aux élections présidentielles, et il vous faut alors arriver aux mêmes horaires qu’à la cantine d’un EPHAD privé douteux.

Osez simplement vous présenter à 20h et vous vous exposez à vous prendre un refus au nez, au motif que la cuisine est déjà fermée. Ou alors on nous proposera des “tapas” sur des assiettes à partager, version froide et miniature des plats habituels, mais facturés quasiment au même prix.

L’autre option c’est une cuisine remplacée par une planche à 20 euros, planche sur laquelle un fromage de l’artisan-fromager du quartier sera mis en avant par le restaurateur, mais au milieu de produits de grossistes dont la provenance restera douteuse. On ne dîne plus, on se fait une planche.

On peut trouver, en ces temps d’urgence écologique et de menaces de la Russie sur l’Ukraine, des sujets bien plus sérieux que mon histoire de diners lyonnais. Mais l’affaire est d’importance : on vit plus de lundi qu’avant dans nos vies : en 1800 notre espérance vie en grande ville n’était que de 30 ans…

Romain Blachier