Guillotière et Part-Dieu : la nouvelle brigade spécialisée de terrain inaugurée ce lundi

La nouvelle brigade spécialisée de terrain (BST) consacrée aux quartiers de la Guillotière et de la Part-Dieu a été inaugurée ce lundi. Après avoir salué personnellement la vingtaine de policiers présents sur la place Gabriel Péri pour l’inauguration, le préfet du Rhône Pascal Mailhos a présenté les missions de cette brigade exclusive aux 3e et 7e arrondissements de Lyon.

Après le retour du marché sauvage sur la place Gabriel-Péri et les collectifs d’habitants en colère, une présence plus importante de forces de l’ordre était nécessaire.

La BST est actuellement composée de 20 policiers volontaires et aguerris. Leurs missions sont diverses : “Ils seront là pour assurer la tranquillité, permettre aux gens qui habitent dans ce quartier de se déplacer et de faire leurs courses, et puis évidemment d’intervenir dans les situations de délinquance, explique Pascal Mailhos, assurant qu’une attention particulière sera portée aux étrangers en situation irrégulière.”

La police des frontières et les douanes travailleront en chœur avec cette BST pour lutter contre les trafics divers et variés et pour davantage de contrôles de marchandise. Par ailleurs, le choix d’opérer sur les quartiers de la Guillotière et de la Part-Dieu n’est pas anodin : “C’est pour éviter les effets de reports de trafics” ; précise le préfet du Rhône.

Surtout, ce dispositif sera mis en place sur le long terme d’après Pascal Mailhos : “Ce n’est pas une création de circonstance, c'est une création qui s’intègre dans le vaste mouvement de réorganisation des différents secteurs de la police nationale à Lyon.”

Si l’effectif de la BST est à 21 aujourd’hui, ils seront à terme 31 policiers à s’occuper uniquement de la Guillotière et de la Part-Dieu. Ce chiffre devrait être atteint cet été ou en septembre au plus tard.

Une opération de contrôles a succédé à l'opération. Sur 24 contrôles, 11 personnes ont été interpellées, notamment pour recel, situation irrégulière et détention de stupéfiants.

N.S.