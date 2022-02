Bron : un adolescent de 14 ans poignardé par une jeune femme

Les faits se sont déroulés à Bron, lors d’un différend entre plusieurs protagonistes selon Le Progrès. C’est une jeune fille de 18 ans, originaire de Caluire-et-Cuire, qui est soupçonnée d’avoir porté le coup à l’arme blanche.

Cette dernière voulait régler ses comptes avec une Brondillante de 20 ans, en se rendant en bas de son domicile peu après 22h. La jeune habitante de Bron, craignant une discussion houleuse, est descendue avec ses deux frères, d’après nos confrères.

Mais la visiteuse a rapidement dégainé un couteau de cuisine pour menacer ses opposants, sur fond de querelle sentimentale. L’un des frères s’est interposé et a reçu un coup de lame. Ce dernier, âgé de 14 ans, a été très gravement blessé. L’adolescent a été pris en charge par le SAMU et transporté d’urgence à l’hôpital. Ses jours ne sont désormais plus menacés.

Après avoir pris la fuite, l’agresseuse a finalement été interpellée peu après rue Jean-Lurçat. Elle a été placée en garde à vue, une information judiciaire a été ouverte. L’arme, dont elle s’était débarrassée, a été retrouvée par les policiers dépêchés sur place.