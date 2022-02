Après le meeting "catastrophe" de Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez estime n'avoir "qu'à se baisser pour ramasser le parti"

Valérie Pécresse avait retrouvé Laurent Wauquiez dans son fief de Haute-Loire ce jour-là. La candidate LR à l'élection présidentielle et le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en profitaient à l'époque pour s'échanger des compliments devant les journalistes et les photographes.

Sauf que Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez n'ont jamais pu s'encadrer. Point de rupture entre les deux énarques : 2019, lorsque l'ancien maire du Puy-en-Velay avait pris la présidence des Républicains et que la Francilienne avait claqué la porte pour fonder son propre mouvement.

De "l'histoire ancienne" ? Vraiment ?

Après sa prestation largement commentée et critiquée dimanche lors du meeting au Zénith, Valérie Pécresse n'a pas marqué de points au sein de sa propre formation. Selon le Canard Enchaîné ce mercredi, plusieurs cadres évoquent désormais la probabilité d'une absence au second tour du scrutin présidentiel.

Eric Ciotti aurait déclaré à des proches que les Républicains devaient se "préparer à soutenir Eric Zemmour au second tour".

Mais le plus dur aurait été Laurent Wauquiez. En off, l'Auvergnat natif de Lyon qualifierait le meeting du Zénith de "catastrophe". "Elle finira quatrième, et encore ! En espérant que (Jean-Luc) Mélenchon ne remonte pas trop", aurait-il confié.

Dans ces conversations rapportées par le Canard, Laurent Wauquiez se projetterait également vers l'après-présidentiel : "Ensuite, il n'y aura qu'à se baisser pour ramasser le parti. Et ce n'est pas ce con de (Xavier) Bertrand qui m'empêchera de le faire".

Une sortie un peu machiavélique mais que beaucoup avaient anticipé lorsque Laurent Wauquiez décidait de ne pas participer au congrès des Républicains, ce qui lui permettait de ne pas être associé à une éventuelle cuisante défaite.