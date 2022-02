Vénissieux : l'opposition demande au préfet de mettre à jour les listes électorales

Plus de 2300 cartes ont été envoyées aux habitants de la commune, "sur la base de la liste électorale". Et 850 cartes "ont été retournées en mairie par les services postaux". A chaque fois le même message : "Destinataire inconnu".

Pas de doute ou presque, la liste électorale n'est pas à jour et de nombreux électeurs vénissians ne résident plus sur place. "Et doivent être radiés" selon sept élus de trois groupes d'opposition différents qui ont réuni leurs forces pour écrire au préfet du Rhône, Pascal Mailhos.

Pourquoi passer directement par les services de l'Etat ? Car la maire PCF de Vénissieux Michèle Picard ne répondrait pas à leurs sollicitations écrites. Alors "qu'il appartient au maire de faire une enquête sur chaque cas pour connaître les raisons de ces retours ou du non-retrait de la carte à l'occasion des scrutins".

"En moins d'un an, le corps électoral de la commune a perdu plus de 1928 électeurs entre les dernières élections métropolitaines en 2020 et les élections régionales en 2021. Il s'agit de faire respecter la loi et de garantir la démocratie sur l'ensemble des territoires de la République", concluent Lotfi Ben Khelifa, Farid Ben Moussa, Camille Champavere, Sandrine Picot, Mustapha Ghouila, Fatima Louci et Maurice Iacovella dans un communiqué de presse.