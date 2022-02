Près de Lyon : un “job dating” à Vaulx-en-Velin pour les candidats éloignés de l’emploi

Ce mercredi se tiendra un “job dating”, plus précisément un recrutement spontané au cœur de Vaulx-en-Velin. C’est l’initiative du cabinet de “médiation-emploi” Nes & Cité, qui prône le “aller-vers” et l’immersion territoriale pour sensibiliser et accompagner à l’emploi les habitants des quartiers sensibles.

L’association Fête le mur, qui aide à l’éducation et l’insertion des jeunes des quartiers prioritaires prête ses locaux pour accueillir l'événement, au 5 chemin des Echarmeaux, de 13h30 à 17h. Nes & Cité souhaite “créer une rencontre entre deux mondes qui parfois s’ignorent, celui de l’entreprise et des candidats issus de quartiers prioritaires ou éloignés de l’emploi.”

Le cabinet organisateur compte 15 collaborateurs basés entre Lyon, Paris et Marseille, et parmi eux, DHL et Go Job proposeront des offres d’emploi pendant le job dating.