Crèches à Lyon : Un "cri d’alarme" sur le manque de quotas de formation aux métiers de la petite enfance

Le service public de la petite enfance était l’un des enjeux majeurs du mandat de la Ville de Lyon.

Ce jeudi matin, une conférence de presse a eu lieu au sein de la crèche municipale Tissot, située dans le 9e arrondissement de Lyon. L’objectif était d’alerter la Région ainsi que la population sur le manque de quotas de formation, autrement dit, le manque de candidats diplômés pour travailler au sein des services publics de la petite enfance.

Aujourd’hui, ce serait 95% des parents qui se disent satisfaits de l’accueil en crèche à Lyon, mais les demandes qui sont de plus en plus nombreuses, ont entraîné un décalage avec les besoins des familles et des territoires.

Face à cette situation, la Ville de Lyon appelle à une augmentation des quotas de formation, une filière gérée et décidée par les Régions. Elles seules ont le pouvoir de choisir d’ouvrir ou non, de nouveaux quotas de formation. La Ville de Lyon demande alors à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’augmenter en urgence, dès la rentrée 2022, le nombre de quotas de formation d’éducateurs de jeunes enfants et d’auxiliaires puéricultrice.

"On a fait en sorte de rendre ces métiers attractifs, pour autant nous n’avons pas assez de gens formés qui sortent des écoles de formation", a déclaré Grégory Doucet, maire de Lyon ce jeudi matin.

"C’est vraiment un cri d’alarme que l’on veut lancer, car les besoins sont gigantesques et il n’y a qu'à investir dans la formation. C’est un service public de la petite enfance de qualité dont il est question" a poursuivi le maire écologiste.

Pour le mandat 2020-2026, la Ville de Lyon a mis en place un budget de 71 millions d’euros d’investissement pour la création de nouveaux berceaux. Un budget qui semble jusque-là sans réponse au vu du fort décalage avec les besoins dans les crèches.

Steven Vasselin, adjoint chargé de la petite enfance à la Ville de Lyon considère qu’il y a un vrai manque de visibilité sur le pilier de la petite enfance. "C’est une compétence de la Région et on a l’impression qu’elle ne s’en empare pas assez. Aujourd’hui, la seule chose qui a été faite c’est un nombre beaucoup trop faible d’auxiliaires de puériculture qui ne subviendra même pas au seul besoin municipal de la ville de Lyon. C’est essentiel de mettre un coup de projecteur car c’est en augmentant les quotas de formation qu’on arrivera à quelque chose", a déclaré le représentant de France Urbaine au sein du comité "petite enfance" du gouvernement.

Steven Vasselin décrit des équipes du secteur de la petite enfance comme étant sur "la corde raide", épuisées à force de pallier cette pénurie de personnels liée au manque de recrutement.

À ce jour dans la ville de Lyon, une centaine de postes dans le secteur de la petite enfance seraient à pourvoir.

Une rencontre avec la Région et les personnes qualifiées a tout de même eu lieu suite à de "lourdes insistances" de la part de la Ville de Lyon. Mais "le point de rupture étant déjà passé" selon Steven Vasselin, le secteur de la petite enfance devra tout de même subir pendant quelques années une situation déjà difficile, au vu du temps de formation des auxiliaires de puéricultures qui est d’un an et celui des éducateurs de jeunes enfants qui est de trois ans.

Il s’agit d’un problème qui n’est "pas propre à la Ville de Lyon", selon Grégory Doucet. En effet une tribune, déjà signée par plusieurs élus de toutes la France a été lancée pour appeler les Régions à ouvrir ces quotas de formation. Parmi les signataires, Cristina Martineau, adjointe au maire de Villeurbanne. La municipalité villeurbannaise avait par ailleurs annoncé réduire les horaires dans ses crèches, en raison d’un manque de personnel.

J.N.