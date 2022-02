La Région investit 1,2 million d'euros supplémentaire contre l'insécurité

Ces aides seront destinées principalement à l’installation ou à l’extension de système de vidéoprotection ainsi qu’à la création et la rénovation de centres de supervision urbain (CSU).

"Bien que la sécurité ne soit pas formellement une prérogative régionale, Laurent Wauquiez a fait le choix d’agir au travers de l’ensemble des compétences de la collectivité pour protéger les Auvergnats et les Rhônalpins", précisent les services de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

La sécurité avait fait l’objet dès juillet 2021 d’un plan régional doté de 300 millions d’euros pour "sécuriser les lycées, les transports, les communes, soutenir les forces de l’ordre et lutter contre les violences faites aux femmes".

"Dans notre région, il est hors de question de rester les bras croisés face aux fléaux de l’insécurité et de la délinquance. En Auvergne-Rhône-Alpes, nous ne croyons pas à la fatalité et, dès que nous le pouvons, nous agissons pour sécuriser nos lycées, nos gares et aider les communes sur la vidéoprotection et l’équipement de leur police municipale. Ces nouveaux financements constituent une étape supplémentaire pour accompagner nos communes dans la protection des habitants de notre région", a déclaré le président LR Laurent Wauquiez.