Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (5 et 6 mars)

Plantes Pour Tous ouvre une jardinerie à Bellecour !

Les amoureux des plantes ont rendez-vous à compter de ce vendredi et tout le week-end dans le 2e arrondissement, plus précisément 29 rue Bellecordière. C’est là que s’installe la jardinerie Plantes Pour Tous : 250 m2 de jungle sur deux niveaux à découvrir avec des plantes à petits prix, des accessoires, des pots et d’autres nouveautés. Entrée en face de la sortie de la FNAC Bellecour. Toutes les informations ici

Violette Sauvage : le plus grand vide-dressing de France à Lyon !

Si vous avez prévu de faire de bonnes affaires niveau shopping, c’est le bon plan à ne pas rater ce samedi à Lyon. Violette Sauvage, le plus grand vide-dressing de France, pose ses valises aux Terrasses du Parc (115 boulevard Stalingrad à Villeurbanne) avec 900m2 à parcourir à la recherche de vêtements, bijoux et autres accessoires. Des animations et des ateliers sont également au programme. Rendez-vous de 11h à 18h. Entrée sur place à 2 euros. Il est possible de réserver sa place sur la billetterie en ligne ici

Le Salon du 2 Roues !

Ce sont plus de 450 exposants répartis sur plus de 100 000 m2 qui participent depuis jeudi au Salon du 2 Roues du côté d’Eurexpo. L’évènement se poursuit jusqu’à dimanche avec les plus grandes marques, des équipementiers, des accessoiristes, des voyagistes et des associations. De nombreuses animations et expositions sont au programme. Les informations sur le salon sont à retrouver ici

Salon des Vins des Vignerons Indépendants !

On reste à Eurexpo avec un autre salon et une autre ambiance. Le 16ème Salon des Vins des Vignerons Indépendants débute ce vendredi à Eurexpo et se terminera ce dimanche avec des dégustations et des ateliers au programme sans oublier le traditionnel verre remis à l’entrée de l’évènement. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici

Grand vide grenier "Les Petites Cantines Lyon" !

Direction le quartier de Perrache ce samedi ! "Les Petites Cantines", lieu d’accueil et de rencontres depuis maintenant quatre ans dans le 2e arrondissement (74 rue de la Charité), organisent un grand vide grenier où tout est à prix libre. Rendez-vous dès 11h jusqu’à 18h. Les informations sur cet évènement ici

Journées découverte à l’Opéra de Lyon !

Dans le cadre du festival "Secrets de Famille", l’Opéra de Lyon propose au public deux journées de découverte des lieux ce vendredi et ce samedi. Au programme : rencontres, répétitions publiques et projections pour explorer sous de multiples facettes le thème du secret. Gratuit sur réservation. Les informations ici



Les Puces des Canuts !

Direction Satriale dans le 1er arrondissement (1 rue des Capucins). Les Puces des Canuts s’installent sur place tout au long de la journée de dimanche. De 10h à 19h, il sera possible de faire de belles trouvailles en matière de vêtements, vinyles et sneakers tout en écoutant de la musique ! On vous laisse découvrir l’évènement ici



Vide-dressing spécial kids!

C’est le deuxième vide-dressing consacré aux enfants de L’Agence Les Filles de Lyon. Le rendez-vous est donné 10 rue Coste à Caluire : samedi de 10h à 18h et dimanche de 9h à 13h. Il sera possible de dénicher des pépites de seconde main pour vos kids tout en découvrant des créateurs ! Les informations ici

Le Salon Mahana à la Halle Tony Garnier !

Notre désir de voyager n’a jamais été aussi grand que ces derniers mois. Peut-être trouverez-vous votre bonheur au Salon Mahana qui s’installe pour trois jours à compter de ce vendredi à la Halle Tony Garnier dans le 7e arrondissement. De nombreuses destinations seront à découvrir pour que le rêve devienne réalité. Toutes les informations ici