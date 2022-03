Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon à Lyon pour un meeting en extérieur

C'est sous le soleil que le candidat de la France Insoumise et de l'Union Populaire va venir présenter ses idées et son programme. L'événement se tiendra à partir de 15h sur l'esplanade du Gros Caillou, à la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement. Entre 8000 et 10 000 personnes sont espérées pour ce meeting organisé trois jours après la déclaration officielle d'Emmanuel Macron de se représenter, ainsi que la clôture du dépôt des parrainages.

Jean-Luc Mélenchon, désormais soutenu par la Primaire populaire, sera le troisième candidat à s'exprimer dans l'agglomération lyonnaise, après Yannick Jadot et Philippe Poutou.

En 2017, il s'était produit à Eurexpo à l'occasion de son fameux meeting où il était sur scène à Chassieu et en hologramme à Paris.

Un dernier sondage BVA pour RTL et Orange crédite le candidat LFI de 11,5% des intentions de vote au premier tour, en hausse d'un point. Emmanuel Macron arriverait en tête avec 29% des intentions de vote, devant Marine Le Pen (16%), Valérie Pécresse et Eric Zemmour, à égalité à 13%.

Attention, les habitants de la Croix-Rousse et les automobilistes qui comptaient traverser le quartier ce dimanche devront s'adapter aux restrictions de circulation et de stationnement instaurées par la mairie. Certaines rues seront interdites aux voitures pour garantir la sécurité des personnes qui viendront applaudir Jean-Luc Mélenchon.