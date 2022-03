Gérard Collomb moqué par les écologistes sur son absence en commission : l'ancien maire de Lyon assistait à des obsèques

On devinait alors que la majorité écologiste abandonnait probablement les projets de métros pour favoriser plutôt du tramway et surtout des Bus à haut niveau de service.

Une vision que ne partage évidemment pas Gérard Collomb. L'ancien président de la Métropole et ex-maire de Lyon commentait alors sur les réseaux sociaux, estimant qu'il s'agissait d'une "décision aberrante qui obère l'avenir".

Sauf que Gérard Collomb n'était pas présent à ladite commission générale. Et ça, les écologistes ne l'ont pas laissé passer.

Sur Twitter, Fabien Bagnon, vice-président délégué aux Mobilités actives, écrivait : "Quand tu sèches une commission générale et que tu es prêt à dire n'importe quoi pour salir ceux qui succèdent".

Vincent Monot, élu du 7e et conseiller métropolitain, surfait sur la même vague : "On ne vous a pourtant pas entendu ce matin après que les capacités d'investissement du Sytral et les nombreux projets à l'étude ont été présentés en détail et avec rigueur à tous les conseillers métropolitains. Ah oui, vous n'étiez pas là".

Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Gérard Collomb assistait à des obsèques ce jeudi. "Drôle de conception de la bienveillance de la part de la majorité verte", leur rétorquait l'ancien ministre de l'Intérieur, qui rappelait que son absence "ne (l)'empêche pas d'avoir travaillé le dossier. On sait de quel côté viennent les remarques mesquines".

Quand on fait une bourde, on se fait généralement tout petit. Mais pas Quentin Carpentier, élu écologiste du 9e arrondissement, qui détrône largement Fabien Bagnon au titre de celui qui passe le plus de temps à se faire des amis sur Twitter. Récemment, il avait accusé la Ville de Tassin de "mettre en danger de mort les piétons" à cause d'un chantier et le maire LR Pascal Charmot de "vraiment faire tout ce qu'il pouvait pour maximiser le risque d'accident mortel".

Bref, du genre à mettre les pieds où il veut, et souvent dans la gueule.

A Gérard Collomb et sur sa pique adressée sur son absence, il répliquait donc : "Totalement assumé M. Collomb. Votre posture de donneur de leçon ne doit pas masquer que ces leçons, vous ne vous les appliquez pas. Vous n'êtes pas usager des transports en commun. Donc votre seule compréhension, c'est l'image qu'ils donnent, les idées reçues véhiculées par les différents modes".

Les absents ont toujours tort. Surtout s'ils ne pensent pas comme les Verts.