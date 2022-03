Marjorie Musy : "Si on veut agir sur les températures en ville, il faut planter partout dans Lyon"

LyonMag : À Lyon, beaucoup attendaient, peut-être naïvement, que des arbres fassent rapidement leur apparition partout en ville, suite à l’élection des écologistes. Pourtant, ces derniers y vont progressivement, avec de jeunes pousses. Logique ?

Majorie Musy : Vous avez au service des Espaces Verts de la Ville de Lyon l’un des plus grands spécialistes de l’adaptation des arbres

au changement climatique. Avec une équipe très précurseur sur le choix des espèces. Pour que la végétation s’installe

bien, c’est plus pertinent de prendre de jeunes arbres. Si on veut vraiment agir à grande échelle sur les températures en ville, il ne faut pas forcément quelques espaces très plantés, mais plutôt partout en ville. C’est la quantité à l’échelle de la ville qui va être importante. Ce qui n’est pas toujours facile dans tous les quartiers.

D’où l’efficacité très relative du parc de la Tête d’Or, qui concentre pourtant près de 9 000 arbres dans Lyon ?

C’est le parc qui est frais, avec un petit peu d’effet autour, mais pas très loin. C’est pour ça que si on veut rafraîchir les zones habitées, il faudra planter un peu partout. Ça va demander des réhabilitations de rues, comme ça a été fait rue Garibaldi, avec un travail sur la gestion de l’eau. Garder l’eau dans les sols est un enjeu aussi important que de planter des arbres.

Les écologistes expliquent aujourd’hui que planter en ville, c’est compliqué et onéreux parce qu’il faut débitumer. Et vous laissez entendre qu’un arbre planté à la place d’une zone de stationnement, ce n’est pas forcément très efficace...

Ça serait efficace. Mais, il y a besoin d’une politique réfléchie pour mettre les bons arbres aux bons endroits. Il n’y a pas que le prix des arbres, il y a tout l’aménagement qui doit être regardé de manière soigneuse, c’est ça qui prend du temps et qui coûte cher. On pourrait dire qu’on enlève toutes les places de stationnement et qu’on y met des arbres, mais ça serait mal accepté (rires).

Les bons arbres aux bons endroits. C’est-à-dire ?

Si on veut moins d’îlots de chaleur urbains, il faut répartir les arbres et en mettre le plus possible. Mais, contrairement à ce que l’on faisait avant en plantant des arbres de chaque côté de la rue, il vaut mieux tout planter du côté où il y a du soleil. Par exemple, de manière à créer des zones ombragées larges et réelles intéressantes pour les piétons. C’est aussi plus intéressant du point de vue de la biodiversité. Concernant la taille, on choisit en fonction de celle des bâtiments, de la distance dont on dispose avec les façades. Et sur le choix des espèces, il faut une diversité qui résiste au réchauffement climatique, ainsi qu’aux maladies...

Grégory Doucet classe ses vergers urbains dans la catégorie des îlots de fraîcheur. Un pommier et trois framboisiers, ça va vraiment agir sur la canicule à Lyon ?

À partir du moment où il y aura de l’ombrage et que le sol aura un peu d’eau, on aura un îlot de fraîcheur. Le problème que l’on a en France, c’est qu’il n’y a pas de vraie définition pour l’îlot de fraîcheur. Quelle taille, quels critères ? Ça demandera des travaux. À Bordeaux, les élus annoncent qu’ils gagneront un degré de fraîcheur autour des micro-forêts plantées, mais c’est de la pure spéculation.

On sait qu’on peut gagner jusqu’à trois degrés sous un arbre, mais autour on ne le sait pas. Sur la lutte contre le réchauffement climatique - planter pour avoir de la séquestration carbone - ce ne sont pas les arbres en ville qui seront les plus importants. On n’aura jamais les volumes des forêts en périphérie. On parle surtout d’adaptation climatique. Car, on n’arrivera pas à compenser l’évolution des températures en ville, mais on peut compenser le phénomène d’îlots de chaleur urbains. C’est l’impact de la ville elle-même qui vient s’ajouter au réchauffement climatique. Et concernant l’ombrage, on peut aussi aller vers des structures qui protègeront du soleil et empêcheront les surfaces bitumées de monter en température : des structures avec des grimpantes, des toiles tendues dans les rues où on ne peut pas mettre d’arbres...

Puisqu’on n’aura pas d’arbres adultes et donc d’ombre avant dix, quinze ans, pourquoi ne pas privilégier en attendant les bacs à fleurs et arbustes ? On peut en mettre partout...

Les conditions de vie en ville ne sont pas idéales. Il vaut mieux assurer l’avenir que de prendre des risques sur des choses qui ne tiendront peut-être pas. Les arbres n bacs doivent être arrosés en permanence. Mais, ça peut être des solutions d’attente sur certaines places.

La Métropole de Lyon, elle, mise sur les forêts urbaines, des puits à carbone et des "climatiseurs naturels". En périphérie des centres‐villes, parfois à plusieurs kilomètres de la première habitation. Est-ce pertinent ?

C ’est une compensation carbone. Disons que... Pourquoi pas. Ça dépend de ce qu’il y avait avant à la place de la

forêt urbaine.

À Saint-Priest, c’était un champ.

Si c’est presque la campagne, si les citadins ne vont pas s’y réfugier, ce n’est pas un îlot de fraîcheur urbain.

Au Cerema, vous travaillez également sur les nouveaux revêtements, les peintures pour lutter contre le réchauffement des villes. Pourquoi personne ne s’en empare en France ? Le coût ?

Ils sont très pertinents pour les toits des villes très chaudes. Car, si on renvoie simplement toute la chaleur vers les arbres plantés, ça n’a pas de sens. Je pense aux toits des bâtiments à la surface importante comme les supermarchés et centres commerciaux, et les bâtiments qui ont un usage fort de climatisation. Il existe des tuiles recouvertes de produits réfléchissants. Les revêtements de chaussée, c’est complexe à cause de la salissure. Les pavés très clairs peuvent être inconfortables, en plein midi la chaleur est réfléchie sur les piétons, mais le soir, les espaces sont plus frais. Je ne connais pas le surcoût, mais la question ne se pose même pas car ce n’est pas encore dans les pratiques.

Il y a des travaux très innovants ?

On va vers des pavés drainants pour récupérer l’eau dans le sol, ça aide à la végétalisation. On travaille aussi sur des pavés évaporants, qui aident à rafraîchir. Certaines villes commencent à le faire.

Propos recueillis par A.A.