Sarah Peillon : "Les droits des femmes, à nouveau la grande cause du prochain mandat de Macron"

En ce 8-Mars, beaucoup analysent le bilan du mandat d'Emmanuel Macron sur l'égalité femmes-hommes et contre les violences faites aux femmes. "On partait de très de loin, note Sarah Peillon. On a augmenté le nombre de places d'hébergement des femmes victimes de violences de 60%. Ce n’est pas suffisant. On ne peut pas rattraper en 5 ans des décennies de retard".

"Si les Français lui font à nouveau confiance, les droits des femmes seraient à nouveau la grande cause du prochain quinquennat. Cinq ans ne suffisent pas", poursuit la patronne de la République en Marche dans le Rhône.

Désormais candidat à sa succession, Emmanuel Macron va devoir annoncer son programme. Pour le moment, ses équipes misent sur le bilan. "Il a un bilan dans tous les domaines. Il y en a qui peuvent promettre des milliards mais qui n’ont pas grand-chose à leur actif", indique Sarah Peillon.

Sur la construction du programme, "nous avons une démarche horizontale. Nous avons travaillé dans le Rhône sur un certain nombres de mesures qui sont remontées".

Emmanuel Macron a sorti une carte de sa manche ce lundi, en évoquant la possible suppression de la redevance TV : "Tout n’est pas tranché. C’est un sujet qui va émerger dans la campagne", analyse Sarah Peillon.

Sur la guerre en Ukraine et la hausse des prix de l'énergie, Sarah Peillon considère que "c’est à l’Etat de faire en sorte que les conséquences soient réduites pour les citoyens les plus précaires. (...) On ne peut pas laisser sur le territoire européen une guerre complètement injuste".

